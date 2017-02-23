Anadolu Efes kritik virajda

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 23. hafta karşılaşmasında yarın İspanya’nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımını konuk edecek.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma 20.00'de başlayacak. Avrupa arenasındaki 579. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 578 karşılaşmada 325 galibiyet ve 253 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 331. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 330 karşılaşmada 168 galibiyet ve 162 yenilgi elde etti.

16. karşılaşma

Anadolu Efes ile Baskonia Vitoria Gasteiz Avrupa kupalarında bugüne kadar 15 kez karşılaşırken, Efes 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta ekipler birbirlerine birer kez üstünlük sağlarken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 13 karşılaşmada Anadolu Efes 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı. İki ekibin Euroleague'in ilk yarısındaki randevusunda Vitoria'da oynanan karşılaşmada Anadolu Efes sahadan 84-85 mağlup ayrılmıştı.

Turkish Airlines Euroleague'in 22. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 90-86 mağlup etmiş, Baskonia Vitoria Gasteiz ise Maccabi Fox Tel Aviv'e deplasmanda 85-84 yenilmişti. Euroleague'de 22. haftanın ardından Anadolu Efes 11 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile 8. sırada, Baskonia Vitoria Gasteiz ise 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile 7. sırada yer alıyor.