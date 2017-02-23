Arda Turan Londra’dan ev aldı

İspanya’nın Barcelona takımında oynayan Arda Turan, İngiltere'nin başkenti Londra'dan ev aldığını doğruladı. Yıldız futbolcu Chelsea'ye transfer olacağı şeklindeki iddialara da yanıt verdi.

İspanya'nın Barcelona takımında oynayan Arda Turan, önceki gün ailesiyle Etiler’de yemek yedi. Üzerindeki 12 bin liralık takımıyla gazetecilerin karşısına çıkan Arda Turan, Sütlüce’de 4 milyon dolara aldığı araziye otel yaptıracağı haberini yalanladı. Arda Turan “Yatırım amaçlı aldım. Otel yaptırmaya niyetim yok” dedi. Arda, Londra’dan ev aldığı iddiaları hakkındaysa; “Evet yine yatırım amaçlı böyle bir alımım oldu” şeklinde konuştu.

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Arda böylece otel yapacağı iddialarını yalanlarken, Londra'dan ev aldığı haberlerini kabul etti.