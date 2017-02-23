Arda Turan Londra’dan ev aldı

İspanya'nın Barcelona takımında oynayan Arda Turan, önceki gün ailesiyle Etiler’de yemek yedi. Üzerindeki 12 bin liralık takımıyla gazetecilerin karşısına çıkan Arda Turan, Sütlüce’de 4 milyon dolara aldığı araziye otel yaptıracağı haberini yalanladı. Arda Turan “Yatırım amaçlı aldım. Otel yaptırmaya niyetim yok” dedi. Arda, Londra’dan ev aldığı iddiaları hakkındaysa; “Evet yine yatırım amaçlı böyle bir alımım oldu” şeklinde konuştu.
Arda böylece otel yapacağı iddialarını yalanlarken, Londra'dan ev aldığı haberlerini kabul etti.