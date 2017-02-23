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Arda Turan neden İngiltere’den ev aldığını açıkladı

Londra'da ev alması üzerine "Chelsea'ye transfer olacak" iddiaları güçlenen Arda Turan, bu sorulara yanıt verdi.
19:1723 Şubat 2017
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Arda Turan neden İngiltere’den ev aldığını açıkladı

Barcelona'nın milli yıldızı Arda Turan, önceki gün yurda döndü. Ailesiyle Etiler'deki Nusret Restoran'da yemek yiyen ünlü futbolcu, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

“Londra'dan ev aldı, Chelsea takımına transfer oluyor” haberlerini yalanlayan Turan, “Londra'dan ev aldığım doğru ama yatırım amaçlı aldım” dedi. “İstanbul-Sütlüce'den 4 milyon dolara arazi aldı, otel yaptıracak” iddiası için de “O araziyi uzun zaman önce aldım. Otel yaptırmak gibi niyetim yok. Sadece ilerisi için yatırım” dedi.

Vatan

Etiketler
arda turan barcelona chelsea ingiltere
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