Avrupa treni de kaçtı

Oktay APAYDIN yazdı...

Fenerbahçe'de teknik patron Advocaat'ın “Stockholm'de final oynayacağız” iddiasıyla Krasnodar'da açıklama yapmasının ardından gelen 1-0'lık yenilgi ve dün gece de gelen 1-1'lik skorla gerçeklerin acı yüzüyle tanışmamızı sağladı. Ağır bir tokat olarak yüzümüze indi. Bir başka deyişle geçen hafta sonu kaçan lig şampiyonluğu treninin ardından dün geceki büyük hedefimiz Avrupa treni de elimizden kayıp gitti.

Maça önde basarak başlamayı hedefleyen Fenerbahçe, bunu ilk dakikalarda başaramadı. Çok basit bir yan pas hatasıyla da daha 7. dakikada kalemizde golü gördük. Şuursuz baskılar, doldur-boşaltlarla aradığımız golü de bir karambolde 44'te bulduk. Ne yazık ki ikinci yarının başında da baskılarımız sonuç vermedi. Krasnodar iyi kapanarak bize alan bırakmayıp, oyunu rölantiye alırken; Fenerbahçe'nin pas hataları kalemizde gol tehlikesi olarak döndü.

Ters bir geri pasına çıkan kaleci Volkan da 71'de sakatlanıp çıktı. Fernandao ile Volkan Şen de kurtarıcı olarak oyuna girdi. Maçın geneline baktığımızda ahlar, vahlar arasında kaçtı denecek bir tek pozisyonumuz bile yoktu. Hücum bölgesinde etkili olamadık. Yan toplarla zaman geçirdik. Bunu da beceremeyince topu şişirdik ama yine beceremedik.

Advocaaat maçtan önce “Saha içi alışkanlıklarımız değişmeli” demişti. Maalesef değişmediğini gördük. Teknik patron bu maçta başarısızlığın kendisini etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi. Büyük Fenerbahçe taraftarı rakibi alkışlarla uğurlarken; stadı yine “Yönetim istifa” sesleriyle inletti. Şimdi elde kaldı Ziraat Türkiye Kupası. Orada da rakip, ağır bir yenilginin yaşandığı Kayserispor. Hafta sonu da Gaziantep deplasmanı var. Fenerbahçe'yi fırtınalı, sıkıntılı günler bekliyor. Bakalım bu fırtınadan nasıl çıkacaklar?