Beşiktaş 1-0 Hapoel Beer-Sheva / Canlı anlatım

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda, deplasmanda 3-1 yendiği İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı konuk ediyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Hapoel Beer-Sheva konuk ediyor… Vodafone Arena’da oynanan rövanş mücadelesini Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug yönetiyor. Mücadele saat 21.00’de başladı.

Rakibini deplasmanda 3-1 yenen Kartal, rövanş için büyük avantaj sağlamıştı. Beşiktaş evinde alacağı her galibiyette üst tura çıkacak ekip olacak.

Berabere biten her skorda da üst tura çıkacak olan siyah-beyazlı temsilcimiz, 1-0’lık ve 2-0’lık mağlubiyetlerde dahi ismini son 16 ekip arasına yazdıracak.

Maçın normal süresi Beşiktaş’ın 3-1 mağlubiyeti ile tamamlanması halinde karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda 1-3’lük skor korunursa tur atlayacak ekip seri penaltılarda netleşecek.

Beşiktaş’ın evinde 3 ve üstü gol yediği her yenilgide ise turu geçen ekip İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva olacak.