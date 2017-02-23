Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı saat kaçta – hangi kanalda

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda aldığı 3-1'lik skorun avantajı ile sahaya çıkacak olan Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva'yı evinde devirerek son 16'ya kalmak istiyor.

Beşiktaş, İsrail'de 3-1'le devirdiği Hapoel Beer-Sheva ile bu akşam evinde rövanşa çıkacak. Avrupa Ligi'nde finali hedefleyen siyah-beyazlılar, son 16 takım arasına kalmanın eşiğinde.

UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Mayıs'ta Stockholm'deki finali hedefe koyan Beşiktaş, son 32 turunda bu akşam rövanşa çı- kıyor. Kara Kartal, İsrail'de aldı- ğı 3-1'lik galibiyetin dev avantajıyla Hapoel Beer-Sheva'yı konuk edecek. 16 takım arasına kalmanın eşiğindeki siyah-beyazlı- lar, saat 21.00'de başlayacak maçta kazanması ya da berabere kalmasının yanı sıra tek farkla veya 2-0 yenilse bile Avrupa macerasına devam edecek.

Teknik Direktör Şenol Güneş, skor avantajı ve pazartesi günkü G.Saray derbisini dikkate alarak başta Gönül, Atiba ve yeni iyileşen Quaresma olmak üzere bazı futbolcularını dinlendirecek. İsrail'de sakatlanan Mitrovic'in yerine defansın göbeğinde Marcelo'nun partneri Atınç olacak. Güneş, ağrıları bulunan Adriano'yu riske etmeyip sol bekte Tosic'e görev verecek.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Fabri, Tosic, Atınç, Marcelo, Beck, Gökhan İnler, Necip, Babel, Talisca, Aboubakar, Cenk (Ömer)

Hapoel: Goresh, Turjman, Tzedek, Soares, Bitton, Ogu, Melikson, Hoban, Radi, Nwakaeme, Barda

YAYIN: TRT 1

ŞENOL GÜNEŞ: CEZAYI KESERLER

Hapoel Beer-Sheva rövanşı öncesi dün basının karşısına çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “İlk maçın avantajını oynayacağımız futbolla hayata geçirmek istiyoruz. Rakibin teknik kapasitesi yüksek. Hızlı çı- kan oyuncuları var. En küçük ihmalimizde cezayı keserler. İyi baskı yapıp, kontrolü de iyitutabilirsek avantaj bizim olur” dedi. Turun ülke puanına katkısını da vurgulayan Güneş, “Umarım 3 takımla son 16'ya kalıp Türkiye için güzel bir başarı elde ederiz” temennisinde bulundu.

Yine kazanmayı hedeflediklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, “Aşırı övgüyü hak edecek durumda değiliz. Abartılacak bir oyun oynamıyoruz ama işimizi ciddi yapıyoruz. Karabük maçınıtaktikten değil samimi oynamadığımız için kaybettik. Şampiyonluğa layık olmak istiyoruz” şeklinde konuştu. 3-1'lik avantajın rehavetine kapılmalarının çok tehlikeli olduğunu bir kez daha vurgulayan Güneş, “O yüzden sürekli oyuncularıma korkuyu değil, dikkat uyarısı vermeye çalışıyorum” ifadesini kullandı