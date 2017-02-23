Böyle hata mı olur?

Fenerbahçe, tur atlamak için heyecanlı ataklarla oyuna başladı. Önceki maçların aksine üçüncü bölgede çoğalarak gol aradı. Taraftarlar da zevk almaya, heyecanlanmaya başlamıştı. Golün geleceğinden sanki emindi izleyenler. Ama ortada pozisyon bile yokken, Skrtel, boş alanda nasıl yaptıysa ayağındaki topu rakip Smolov'a verdi, Fenerbahçe'ye golü yedirdi. Büyük şanssızlık. Olmayacak bir şey ama oldu ve Fener takımı bir anda dağıldı.

Alper'in, İsmail'in çabalarına rağmen uzun süre de toparlanamadı. Taraftar da devreye girince uyandı sarı-lacivertli oyuncular. Lens ve Van Persie hareketlenip rakibe bastıkça oyunu yıkmaya başladı rakip sahaya Fenerbahçe. Josef ve Mehmet Topal'la da çoğalttı ileriyi. Şener çok çıktı, uzun ve kısa pas yaptı. Ama hemen hepsinde topları ezdi durdu. Peş peşe atak tazeleyen Fenerbahçe, duran toptan Josef ile golü yakaladı.

Ancak oynanan oyunda belli ki, taktik varyasyon anlamında bir şey olmadığı gibi, Advocat'ın ve sarı-lacivertli oyuncuların morali sıfır. Morali nasıl bozuk olmasın hocanın? Gitti gidiyor çünkü. ‘Kovun beni' demesi, oyuncularına inançsız bakması, Başkan'ın ‘hepsini gönderirim' çıkışları, ligdeki kötü sonuçlar… Bunların hepsi olumsuz etkilemiş Fener takımını. Sayın başkanın eski haline ihtiyacı var Fenerbahçe'nin.

Krasnodar, üst düzey olmadığı gibi orta alanda baskıyla etkili kontratak yapmaya çalıştı. Nadir ataklarında tehikeli olmayı başardılar. Bu anlarda da Volkan kurtarışlarıyla öne çıktı. Ramirez sol tarafı kapattığı gibi Lens'e pek de geçit vermedi.

Dakikalar ilerledikçe suratlar iyice düştü sahada, tribünlerde ise sinirler gergindi. Sonuçta Fenerbahçe, büyük bölümünde iyi oynadığı bir maç sonrası elendi. Hem de dünya kadar pozisyon harcayarak…