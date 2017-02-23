Bruma’ya Igor Tudor kalkanı

Yönetimin kadro dışı cezasını gündeme getirdiği Bruma için Hırvat çalıştırıcı devreye girerek, "Ceza çözüm değil, onu konuşarak ikna edeceğim" dedi.

Galatasaray'da, 70 bin Euro para cezası verilen Bruma'nın, kadro dışı bırakılması gündeme geldi. Teknik Direktör Tudor, Portekizli yıldızı konuşarak ikna edeceğini yönetime iletti ve bu cezayı engelledi.

Daha önce Yasin Öztekin'i iki kez, Hamit Altıntop, Selçuk İnan ve Chedjou'yu da birer defa kadro dışı bırakan Galatasaray yönetimi, bu kez de 70 bin Euro para cezası kestiği Bruma'ya, aynı faturayı kesmek istedi. Buna engel olansa Portekizli yıldızı Rize'ye götürmediği iddia edilen sarıkırmızılıların Teknik Direktörü Igor Tudor oldu.

İşin perde arkasında, Bruma'nın Rize'ye gitmek istemediğinin olduğu ortaya çıktı.Bunun üzerine TeknikDirektör Tudor'un, Portekizli oyuncu için yönetimle görüştüğü belirtildi. Kendisinden özür dilemeyen Bruma için Hırvat teknik adamın, yönetime, “Ceza çare değil. Ben onu konuşarak ikna edeceğim” dediği ve olası bir kadro dışını engellediği kaydedildi.

NAZİFOĞLU GALİBİYETTEN EMİN

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, pazartesi günü oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında sadece üç puanı düşündüğünü söyledi. Deneyimli yönetici, “Şampiyonluk yarışının içinde olabilmek için Beşiktaş'ı yenmemiz gerekiyor. Bizim için 6 puanlık birmaç. Üç puan hedefiyle sahada olacağız” ifadelerini kullandı.