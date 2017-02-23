Bursaspor’da Deniz Yılmaz ile Sercan affedildi

Bursaspor’da kadro dışı bırakılan Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz, Teknik Direktör Mutlu Topçu’nun raporuyla affedildi. Mutlu Topçu, takımlarda zaman zaman böyle şeyler yaşandığını belirterek, "Bizimkisi kısa sürdü" dedi.

Bursaspor yönetimi, Mutlu Topçu ile yaptığı görüşme sonucu iki futbolcunun affedilmesi yönünde karara vardı. Sercan ve Deniz, bugün sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Mutlu Topçu, Özlüce Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz’ın affedilmeleri konusuyla ilgili önce takım kaptanlarıyla toplantı gerçekleştirdiğini söyledi. Topçu, her futbolcunun takıma daha fazla katkı sağlaması düşüncesinde olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Zaman zaman böle şeyler takımlarda yaşanıyor, ayrılıklar oluyor. Bizimkisi kısa sürdü. Kendileriyle ve kaptanlarla konuştuk. Şu sıkıntılı süreçten birlik ve beraberlik içinde ayrılmanın daha iyi olacağını, oyuncu arkadaşlardımzını da gerekli dersi çıkardıklarını düşünüyoruz. Kendilerine tekrar ‘hoş geldin’ diyoruz.” diye konuştu.

Kasımpaşa ile yarın, deplasmanda oynayacakları karşılaşmayı “çıkış maçı” olarak düşündüklerini söyledi.

Topçu, “Ben Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarından güzel bir dönüş olabileceğini düşünüyordum. 10 kişi Fenerbahçe’ye karşı beraberlik sağladık. Sonrasında çıkış maçı olarak gördüğümüz Kayserispor deplasmanına gittik ama orada çok erken gördüğümüz kırmızı kart planlarımızı değiştirdi. Dolayısıyla orada galibiyet beklerken mağlup ayrıldık. Yarın oynayacağımız Kasımpaşa maçı daha da önem taşıyor. Artık oradan 3 puan alıp tekrar çıkışa geçmek istiyoruz.” dedi.

Gazetecilerin, “Affedilen futbolcularla görüşme fırsatınız oldu mu?” sorusu üzerine de şunları söyledi:

“Kaptanlarla yediğimiz yemek sonucunda bu takımın şu anda birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı olduğunu, dolayısıyla böyle bir birlik ve beraberliğin daha yukarı taşıyacağı kanaatine vardık. Kaptanların bu konuşması beni çok etkiledi. Bu futbolcuların bizim aramızda olması çok önemli. Takımdaşlık adına önemli bir adım. Ben inanıyorum ki bu Kasımpaşa maçı öncesi bu gelişme bizim açımızdan çok önemli bir güç olacaktır. İnşallah daha iyi çalışıp tekrar o formayı alırlar. Daha önce söylediğim gibi bu takımda herkes şunu bilecek; hak eden, formayı en iyi şekilde terleten, oynadığı zaman çıkarken bile Bursaspor’a yakışır bir şeklide davranışta bulunan, mücadele eden futbolcularla yolumuza devam ediyoruz.”

Topçu, iki futbolcuya para cezası uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin soru üzerine ise bu konuda kararı yönetim kurulunun vereceğini, teknik heyet olarak takımda birlik ve beraberliğin sağlanmasını önemsediklerini bildirdi.

“Göreve geldiğiniz dönem ile şu ana kadarki süreçte Bursaspor’un performansı ne durumda. Yükseliş var mı?” sorusunu, “Yüzde olarak cevap veremem ama benim beklediğim bu değil. Zamana ihtiyacımız var. Sakat oyuncularımızın takıma dönmesini, bireysel anlamda formsuz arkadaşlarımızın formunun yukarı çıkmasını bekliyoruz. Benim beklediğim, hayal ettiğim Bursaspor bu değil. Ancak şunu da görmek lazım, 2 maçı biri 75, diğeri de 55-65 dakika 10 kişi oynadık.” diye konuştu.

Bilal Kısa ve Furkan Özçal’ın durumu ile ilgili bir soru üzerine ise Topçu, iki futbolcunun sakatlığının devam ettiğini, Bilal Kısa’nın bir-iki hafta içinde takıma katılmasını umduklarını dile getirdi.

Topçu, “Bursaspor alt sıralarda yer alıyor. Endişe taşıyor musunuz” sorusuna ise, “Ben yaşamıyorum açıkçası. Bir maçı kazandığımız zaman tekrar daha ileri gideceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bir galibiyete ihtiyacımız var” yanıtını verdi.