Cenk Tosun: Kim çıkarsa çıksın biz çeyrek finale yükselmek istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselen Beşiktaş'ta golcü oyuncu Cenk Tosun, Hapoel Beer-Sheva maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer-Sheva’yı eleyerek 3. tura yükseldiği 2-1’lik galibiyetten sonra Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlıların son haftalardaki formda golcüsü ve maçta da galibiyet golünü atan Cenk’in sözleri şöyle;

“Golüm güzeldi… Ama golden daha önemli olan son 16’ya kalmamızdı. Buraya gelmek için çok emek verdik. Bundan sonra daha da çok emek vermemiz gerekiyor.

Ben kendi işime bakıp, kendi çalışmama bakıyorum. Kendimi maçlarda iyi hissediyorum, bunun da ekmeğini maçlarda goller atarak yiyorum. Buraya kadar getirdik, devamını da getiririz inşallah.

Lig ve Avrupa çok önemli… Ama lig daha ağır basıyor ve 3. yıldızı takmak istiyoruz. Kurada kim çıkarsa çıksın biz çeyrek finale yükselmek istiyoruz.”