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Engin İpekoğlu’ndan oyuncularına uyarı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Balıkesirspor hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
19:4623 Şubat 2017
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Engin İpekoğlu’ndan oyuncularına uyarı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken daha sonra koordinasyon ve yan top çalışmalarıyla son buldu.

Engin İpekoğlu, yapılan ortalarda oyuncularına dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken kanat oyuncularından da isabetli orta yapmalarını istedi.

Tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine yapan mavi-lacivertli takımda oyuncuların keyifli ve istekli olmaları dikkat çekti.

Cuma günü de tek idman yapacak olan Adana Demirspor, daha sonra Aytaç Durak Tesisleri'nde kampa girerek son hazırlıklarını gerçekleştirecek.

Etiketler
adana demirspor balıkesirspor Engin İpekoğlu tff 1.lig
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