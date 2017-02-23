Fabri: Penaltı için tezahürat gelmişti, orada çok gülmüştüm

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Fabri, tur atladıkları Hapoel Beer-Sheva maçının ardından konuştu.

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. tura yükselen Beşiktaş’ta başarılı eldiven Fabri, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan İspanyol file bekçisinin sözleri şöyle;

“Çok mutluyum ve memnunum. İki maçta da üstün olan bizdik. Arkadaşlarım çok iyi çalıştılar. Zorluk derecesi yüksek olan maçlar oynuyoruz. Bir maç daha az pozisyon verirsiniz, bir maç çok pozisyon verirsiniz. Taraftarların bu kadar ilgisini beklemiyordum. Hazırlık maçında penaltı için tezahürat gelmişti, orada çok gülmüştüm.”