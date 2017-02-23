Fenerbahçe 67 – 64 Olympiakos / Maç özeti

Euroleague’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Yunan temsilcisi Olympiakos’u 67-62 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla Euroleague’de 15. galibiyetini elde etmiş oldu.

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