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Fenerbahçe 67 – 64 Olympiakos / Maç özeti

Euroleague’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Yunan temsilcisi Olympiakos’u 67-62 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla Euroleague’de 15. galibiyetini elde etmiş oldu.
23:0723 Şubat 2017
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Fenerbahçe 67 – 64 Olympiakos / Maç özeti

Euroleague’in 23. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Yunanistan’ın Olympiakos ekibini 67 – 64 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe 23. maçında 15. galibiyetini elde etti. Yunan takımı ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Olympiakos 16 galibiyette kaldı ve 7. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe 67 – 64  Olympiakos

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya)

Fenerbahçe: Ali Muhammed 8, Bogdanovic 27, Datome 17, Antic, Vesely 5, Nunnaly, Udoh 6, Sloukas, Kalinic 4, Bennett

Olympiakos: Green 17, Mantzaris 6, Papanikolau 13, Printezis 10, Birch 5, Papapetrou 2, Waters 4, Agravanis 1, Milutinov 2, Lojeski 4

1. Periyot: 22-22

Devre: 40-34

3. Periyot: 47-56

 

Etiketler
euroleague Fenerbahçe olympiakos
Son güncelleme: 23:13 | 23.02.2017
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