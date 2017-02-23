Fenerbahçe liderliği garantiledi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Azerbaycan’ın Azerrail Bakü takımını 3-0 mağlup etti.
Grupta oynadığı 5 maçı da kazanan sarı-lacivertli ekip, altıncı ve son maç öncesinde gruptan lider çıkmayı garantiledi.
Salon: A.Y.S.
Hakemler: Alexander Pavlov (Rusya), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)
Azerrail Bakü: Radenkovic, Bokan, Karimova, Zhidkova, Kanthong, Dobi (Mammadova, Moim, Aliyeva, Gurbanova, Yagubova)
Fenerbahçe: Tomkom, Şeyma Ercan, Bahar Guidetti Toksoy, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar Erdem (Melis Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Ezgi Dilik, Balkestein, Ergül Avcı)
Setler: 19-25, 16-25, 22-25
Süre: 82 dakika (29, 24, 29)