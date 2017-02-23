Galatasaray – Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre 27 Şubat Pazartesi günü saat 20:00’de TT Arena’da oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcıları Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Volkan Bayarslan üstlenecek.
Ligde 22. haftanın diğer maçlarında düdük çalacak hakemler ise şöyle:
24 Şubat Cuma
19.00 Çaykur Rizespor – Kayserispor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa – Bursaspor: Özgür Yankaya
25 Şubat Cumartesi
15.00 Aytemiz Alanyaspor – Adanaspor: Fırat Aydınus
16.00 Akhisar Belediyespor – Antalyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Atiker Konyaspor – Trabzonspor: Halis Özkahya
26 Şubat Pazar
13.30 Kardemir Karabükspor – Gençlerbirliği: Barış Şimşek
16.00 Osmanlıspor – Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.00 Gaziantepspor – Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu