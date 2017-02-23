Galatasaray – Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik derbinin hakemi açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre 27 Şubat Pazartesi günü saat 20:00’de TT Arena’da oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcıları Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Volkan Bayarslan üstlenecek.

Ligde 22. haftanın diğer maçlarında düdük çalacak hakemler ise şöyle:

24 Şubat Cuma

19.00 Çaykur Rizespor – Kayserispor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa – Bursaspor: Özgür Yankaya

25 Şubat Cumartesi

15.00 Aytemiz Alanyaspor – Adanaspor: Fırat Aydınus

16.00 Akhisar Belediyespor – Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Atiker Konyaspor – Trabzonspor: Halis Özkahya

26 Şubat Pazar

13.30 Kardemir Karabükspor – Gençlerbirliği: Barış Şimşek

16.00 Osmanlıspor – Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Gaziantepspor – Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu