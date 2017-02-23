Gaziantepspor hız kesmiyor

Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantepspor, 26 Şubat Pazar günü Gaziantep Arena'da oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına teknik ekip yönetiminde saat 12.00'da yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma koşusu ve açma-germe egzersizleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise pas çalışmaları ve yarı alanda çift kale oyun çalışmaları gerçekleştirildi.

Öte yandan Gaziantepspor’un 26 Şubat Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının bilet fiyatları da belirlendi.

Gaziantepspor – Fenerbahçe maçı biletleri ev sahibi ekip için 15 TL’den satışa çıkarken, Fenerbahçe için ise 100 TL olarak belirlendi. Özellikle Fenerbahçe taraftarları için belirlenen 100 TL’lik fiyatın yüksek olması ise gözlerden kaçmadı.

Gaziantepspor resmi internet sitesinden açıklanan karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

“Kale Arkası: 15.00 TL, Maraton ALT: 30.00 TL, Maraton ve Kale Arkası ÜST: 80.00 TL, VIP ALT: 100.00 TL ve VIP ÜST: 150.00 TL.”