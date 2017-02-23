Giray Bulak ve Reha Erginer gündemde

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'da Teknik Direktör Metin Diyadin'in görevini bırakmasının ardından yönetim yeni bir teknik adam arayışına girdi. Mavi-beyazlı yöneticiler tecrübeli iki teknik adam Giray Bulak ve Reha Erginer'i gündemine aldı.

Ligin 21. haftasında 2-1’lik Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası Metin Diyadin’in istifasıyla sarsılan Büyükşehir Gaziantepspor yönetimi hoca arayışlarını yoğunlaştırdı.

Mavi-beyazlı yöneticiler tecrübeli iki teknik adam Giray Bulak ve Reha Erginer’i gündemine aldı. Yönetim, Teknik Direktörlük kariyerine 1994 yılında başlayan ve 17 takım çalıştıran ve şu anda özel bir kanalda spor yorumculuğu yapan Giray Bulak ile görüşmelerini sürdürüyor. Mavi-beyazlı yöneticiler, Giray Bulak ile anlaşma sağlanamaması halinde en son Balıkesirspor’u çalıştıran Reha Erginer ile görüşecek.

2002 yılında Mustafa Uğur'un yanında Kayserispor'da yardımcı antrenörlüğe getirilen Erginer, 2003 yılında Mustafa Uğur ile birlikte takımdan ayrıldı. 2003 yılında ise adaşı Reha Kapsal'ın Ankaraspor'da yardımcılığına getirildi. 1 sezonda burada görev yapan Erginer, 2004 yılında MKE Ankaragücü'nde yardımcılığa getirildi. 2010-11 sezonunda da Hikmet Karaman'ın yardımcısı olarak Manisaspor'a geçen Erginer, 2012-13 sezonunda Süper Lig'den düşmesine 1 hafta kala Manisaspor'un başına getirildi. Erginer, Manisaspor dışında Boluspor ve Balıkesirspor'u çalıştırdı. Gaziantep ekibinin Giray Bulak ile anlaşamaması halinde 46 yaşındaki teknik adama imza attırması ile bekleniyor.