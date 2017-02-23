Giresunspor Süper Lig’e kenetlendi

TFF 1. Lig'de Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Giresunspor son 5 hafta 5’de 5 yaptı. Yeşil-beyazlı ekip ligin 22. Haftası'nda evinde oynayacağı Elazığspor karşılaşmasında da 3 puanla ayrılarak seriyi sürdürmek istiyor.

Cuma akşamı oynanacak maç öncesi takımın son hazırlıklarını tesislerde izleyen Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, takıma güvendiklerini ve Süper Lig inancını artık daha çok benimsediklerini söyledi. Ligin ikinci yarısına iyi bir giriş yaptıklarını belirten Bozbağ, “Sezonun ikinci yarısına çok güzel bir başlangıç yaptık. Teknik kadro, futbolcular ve personelimizi kutluyor, taraftarımıza da verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

“Daha lig bitmedi ve önümüzde çok uzun bir süre var” diyen Bozbağ, “ Cuma akşamı konuk edeceğimiz Elazığspor bu ligin güçlü takımlarından. Sıralamada bulunduğu yere kimse aldanmasın. Giresunspor da çok güçlü bir takım. Evimizde farklı bir kimliğe bürünüyoruz. Kazanarak 40 yıllık hayalimizi kovalamaya devam etmek istiyoruz. Galibiyetle gelince her taraftan beklenti artıyor. Benim de özlemim şampiyonluk ama tedbirli olmakta fayda var. Sonuna kadar bu hedefi kovalayacağız. Şampiyonluğu çok temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Herkes Süper Ligi istiyor”

Şehrin tamamen Süper Lig inancına büründüğünü kaydeden Bozbağ, “Şehirde artık balıkçısından, ayakkabı boyacısına, iş adamlarından, öğrencisine kadar herkesin hayali Süper Lig ve benim de hayalim bu onun için sonuna kadar savaşacağız. Tribünden geldim. Tribüne gelenin ne hissettiğini bilen biriyim. Hayalimiz için sonuna kadar savaşacağız. Taraftarımız bizi yalnız bırakmasınlar. 18 milyon TL borç ile gelip sıfırlamak ve sonrasında 30 milyon TL bütçeye sahip takımlarla aynı hedefin peşinden koşmak kolay değil. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Mali disiplini bozmadan yola devam edeceğiz. Bu memlekete, bu taraftara Süper Lig yakışır” şeklinde konuştu.