Igor Tudor, derbinin şifresini verdi – Galatasaray haberleri

“Rakibimizi çok iyi tanıyorum. Onları yıkmanın yolu, takımoyunundan geçiyor. Şampiyonluk yarışında, telafisi olmayan bir maça, taraftarımız önünde çıkacağız. Kazanıp zirveye yaklaşmamız için her şey hazır”

Süper Lig'in 22. haftasında, pazartesi günü TT Arena'da Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor, oyuncularını derbiye motive etmek için yoğun mesai harcıyor. Karabük'ün başındayken 10 Şubat'ta siyah-beyazlıları 2-1 yenmeyi başardıklarını öğrencilerine anlatan Hırvat çalıştırıcı, “Rakibimizi tanıyorum ve onları yıkmanın şifresini biliyorum. Derbiyi, takımoyunuyla kazanacağız” ifadelerini kullandı.

TELAFİSİ OLMAYAN BİR MAÇ

BİR ay içinde ikinci kez yenmek istediği Beşiktaş'ı ezbere bildiğini futbolcularına anlatan Teknik Direktör Tudor, “Şampiyonluk yarışında neredeyse telafisi olmayan bir maça çıkacağız. Beşiktaş'ın yıldızları bulunuyorsa bizim de var. Derbiyi kazanacak güçteyiz ve bunu başararak zirveye bir adım daha yaklaşabiliriz. Evimizde, taraftarımızın önünde Beşiktaş ile karşılaşacağız. Galip gelmemiz için tüm şartlar hazır” şeklinde konuştu.