Karşıyaka’da elektrik sorunu çözüldü

Sezon başından bu yana mali sorunlarla Karşıyaka'da şimdi de elektrik şoku yaşanıyor. Yeşil kırmızılıların Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin elektriği, Gediz Elektrik Dağıtım AŞ'ye olan yaklaşık 100 bin TL borç nedeniyle kesildi.

Sezon başından bu yana mali sorunlarla Karşıyaka’da şimdi de elektrik şoku yaşanıyor. Yeşil kırmızılıların Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nin elektriği, Gediz Elektrik Dağıtım AŞ’ye olan yaklaşık 100 bin TL borç nedeniyle kesildi. Daha önce yapılan anlaşmayla taksitlendirilen borcun 22 bin TL tutarındaki taksidinin, son ödeme tarihi olan geçtiğimiz cuma günü ödenmediği, bunun üzerine tesislere gelen Gediz Elektrik personelinin salı gününe kadar ek süre verdiği belirtildi.

Borcun salı günü ödenmemesi üzerine bu sabah elektriği kesen görevliler, tesisatı mühürledi. A takımın kullandığı kamp merkezi, futbol ve basketbol altyapı tesisleri ile kondisyon salonları elektriksiz kalırken, jeneratörün devreye girmesiyle antrenman ve günlük işlerin aksamasını önledi. Öğleden sonra 22 bin TL borcu ödeyen yönetim, elektriği açtırırken, tesislere yeni bir abonelik bağlatacaklarını söyleyen Başkan Mutlu Altuğ, “Jeneratör sayesinde elektriksiz kalmadık. Borcu da ödeyip sorunu çözdük. Eski abonelikle ilgili birikmiş borçları da yeniden taksitlendireceğiz” şeklinde konuştu.