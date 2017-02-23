Kendini bitirdi

Süper Lig'de Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe için Avrupa'da atlayacağı her tur, sezonun kurtarılması adına büyük önem taşıyordu. Krasnodar deplasmanında 90 dakikada rakip kaleye sadece 2 şut atabilen sarı-lacivertliler, dün Kadıköy'de maça çok istekli başladı. İlk dakikalarda dalga dalga rakip kaleye giden Fenerbahçe'yi durduran yine kendisi oldu.

Nasıl mı, hemen anlatalım…

Kendi ceza sahası etrafını iyi kapatıp ani ataklarla pozisyon üretmek dışında bir taktiği olmayan Krasnodar'a golü Fenerbahçe ikram etti. Skrtel, Fenerbahçe ceza sahasına yaklaşma niyeti bile olmayan Smalov'a topu verdi, birkaç saniye sonra meşin yuvarlak ağlardaydı…

Bu sezon oynadığı maçlarda genelde rakip yarı alanına girmekte zorlanan Fenerbahçe, sadece ilk 45 dakikada ceza alanında 13 kez topla buluştu, 12 şut attı, 1 gol kaydedebildi. Krasnodar kalecisinin öyle çok akılda kalan kurtarışı var mıydı? Ben daha çok Sow'un, Alper'in auta giden şutlarına tanık oldum.

Fit duruma gelmesi için geçen perşembe günü deplasmanda oynanan maça götürülmeyen Van Persie'nin topla en az buluşan Fenerbahçeli oyuncu olmasını da unutmayalım.

Advocaat'ın 70. dakikadan sonra çift forvete dönmesi de bir şey değiştirmedi. Hollandalı hocanın kendisi İstanbul'da ama aklı Hollanda'da mı Rusya'da mı belli değil. Bu nikâhın uzun sürmeyeceği ortada.

Özetle Fenerbahçe, kendi hatası nedeniyle gol yedi, atamadığı goller sonrası elendi. Ligde tren kaçmak üzere. Avrupa macerası sona erdi. Türkiye Kupası, Fenerbahçe camiasını ne kadar tatmin eder orası da soru işareti.