Konyaspor’un cezası onandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Atiker Konyaspor’a 1 maç seyircisiz oynama cezasını onadı.

Tahkim Kurulu kararları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.

Atiker Konyaspor taraftarlarının Antalyaspor maçında neden olduğu saha olayları sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yeşil-siyahlı ekibin 1 maç seyircisiz oynama ve 60 bin TL para cezasını onadı.

Atiker Konyaspor'un yanı sıra Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Antalyaspor ve Kardemir Karabükspor'a da ceza geldi. Bursaspor taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin tezahüratlar nedeniyle yeşil-beyazlı kulübe TFF tarafından 1 maç seyircisiz oynama ve 200 bin TL para cezaları onaylanırken, Antalyaspor taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle TFF tarafından 45 bin TL para cezası geldi. Kardemir Karabükspor'a ise taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 50.000 TL para cezası da onandı.

TFF resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Atiker Konyaspor Kulübü’nün, PFDK’nın 16.02.2017 tarih ve E.2016-2017/674 – K.2016-2017/801 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

Atiker Konyaspor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 60.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Bursaspor Kulübü’nün, PFDK’nın 16.02.2017 tarih ve E.2016-2017/673 – K.2016-2017/797 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

Bursaspor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

FDT’nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası 122,123,124,125,126,127; Kuzey Kale Arkası 107,108,109; Doğu Alt 114,115,116,117 bloklarına giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Bursa Spor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Bursaspor Kulübü’nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT’nin 49/2. maddesi uyarınca 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

Antalyaspor'un PFDK’nın 16.02.2017 tarih ve E.2016-2017/674 – K.2016-2017/802 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

Antalyaspor taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 45.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Kardemir Karabükspor Kulübü’nün, PFDK’nın 16.02.2017 tarih ve E.2016-2017/672 – K.2016-2017/784 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

Kardemir Karabükspor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

FDT’nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt A; Kuzey Kale Arkası Üst A; Maraton Tribün Üst B,C; Maraton Tribün Alt D,E,F; Güney Kale Arkası Üst B,C bloklarına giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.”