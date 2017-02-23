Mehmet Demirkol’dan Advocaat’a: Niye duruyorsun orada?

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, takımı yetersiz gören Dick Advocaat'a canlı yayından sert sözler sarf etti.

NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Spor Servisi programında teknik direktör Dick Advocaat’ı yerden yere vurdu. Hollandalı çalıştırıcıyı etkisizlikle eleştiren Demirkol şu sözleri sarf etti:

Advocaat, Türkiye’deki 1 numaralı futbol yorumcusu. FBTV’de çok iyi yorum yapabilir. Fenerbahçe, 35 milyon Euro’ya oyuncu alabilse zaten seni getirmezdi; Conte’yi veye Guardiola’yı getirirdi.

Bundan imam bayıldı olmaz, karnı yarık da olmaz, hünkar beğendi de olmaz. Cacık da mı olmaz? o zaman niye duruyorsun orada. Bu durumun Advocaat ile alakası yok. Fenerbahçe’nin problem ib bir yönetim problemidir bu açık artık.

ANELKA’YI BAYILTARAK MI GETİRDİLER

Chelsea sistem değiştirdi, yenilmiyor kaç maçtır. Sen niye böyle bir şey düşün müyorsun. Olmaz diyor. Hiddink de böyle 3 yenilgi aldıktan sonra oyuncuları eleştirmeye başlamıştı. Peki sen niye kabul ediyorsun o zaman görevi. Eleştirmen olarak Hiddink de Advocaat da çok iyiydi.

Fenerbahçe’ye süperstar gelemez dedi. Anelka’nın 26 yaşında geldiği hatırlatılınca, o soruya cevap vermeyeyim kötü olur dedi. Kaçırdılar mı Anelka’yı bayılttılar mı?

TARAFTAR ALİ KOÇ’U BEKLİYOR

Ali Koç’u bekliyor artık insanlar. Aziz Yıldırım yıllar önce Ali Koç benden sonra gelecek diye bunu kongre vaadi olacak açıkladı. Ali Koç gelecek kasayı dolduracak dönemi geçti. Artık FFP var. Bir yerden bir yere para aktarma şansı vardır herhalde bilmiyorum fazla. Burada kıtlık yönetimi yapmak lazım. Türkiye’nin en zengin adamı gelecek parayı koyacak… Buna izin vermiyor UEFA.