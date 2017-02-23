Mert Aydın canlı yayında Aziz Yıldırım’ı bombaladı

Sabah ekranlara çıkan NTV Spor yorumcusu Mert Aydın, Emek Ege ile sunduğu programda Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe yönetimine ağır eleştiriler getirdi.

NTV Spor yorumcusu Mert Aydın, Aziz Yıldırım yönetimini sert bir şekilde eleştirdi. Yıldırım ve yönetiminin miadını doldurduğunu belirten Aydın, canlı yayında keskin ifadeler kullandı:

İşte o açıklamalardan satırbaşları:

Fenerbahçe yönetimi ile ilgili ciddi bir sıkıntı var. Fenerbahçe yönetimi şimdi bir dava ile uğraşıyor. Normalde böyle bir zamanda taraftar istifa diye bağırmazdı; ama taraftar bazı şeylerden sıkıldı. Sayın Aziz Yıldırım geçimişte de çok otoriter, kulübün üzerinde demir yumruğu ile oturan bir insandı. Hapisten çıktıktan sonra bu durumu değişti.

ŞU ANKİ YÖNETİM NEDEN ARANSIN?

Fenerbahçe kamyonun freni boşalmış gibi yokuş aşağı gidiyor. Aziz Yıldırım bu takımın başında kalırsa gelecek başkan bulamayabiliriz. Ben de bir Türk olarak gurur duyuyorum Fenerbahçe basketbol takımını izlerken. Bu işin kaynağı futboldan geliyor. Onu yönetemezsen, diğerine para aktaramayacak duruma gelirsin.

Şu andaki Aziz Yıldırım ve yönetimini Fenerbahçe neden arasın? 10 yıl önceki yönetimden bahsetmiyorum. 2007-08 yılında değiliz ki, Aziz Yıldırım yerine birini bulmakta zorluk çeksinler. Sanki Obradovic sadece Aziz Yıldırım’la çalışırmış gibi bir hava var.

FENERBAHÇE AZİZ YILDIRIM’DAN ÖNCE DE BÜYÜKTÜ

Stockholm sendromu yaşıyor Fenerbahçe. 20 yaşındaki bir çocuk eski Fenerbahçe yönetimini bilmiyor. Aziz Yıldırım’dan önce Fenerbahçe büyük bir kulüp değil miydi? Aziz Yıldırım’dan önce de çok büyük bir kulüptü Fenerbahçe. Onun kattığı çok şey oldu. 2009 sonrasında Aziz Yıldırım yönetimlerinin Fenerbahçe için çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.

Advocaat futbolcuları eleştiriyor, herkese sallıyor ama yönetime sallamıyor. Çok uğraştılar alamadılar diyor.