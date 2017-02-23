Milli atletler Balkan Şampiyonası için yola çıktı

3-5 Mart'ta yapılacak Avrupa Salon Şampiyonası öncesindeki son önemli sınav Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için Türkiye takımı bugün Belgrad'a hareket etti. Ay-yıldızlı takım, 25 Şubat Cumartesi günü yapılacak ve 16 ülkenin yarışacağı şampiyonada 35 atletle madalya mücadelesi verecek. Balkan Salon, aynı zamanda baraj geçme periyodu 26 Şubat akşamı kapanacak olan Avrupa Salon için atletlerin son fırsatı anlamına geliyor. 2012-2016 arasında Ataköy'de düzenlenen Balkan Salon, bu yıl Avrupa Şampiyonası öncesinde test yarışması olarak Belgrad'a programlandı. 1994 yılında başlayan şampiyona, daha önce sadece Yunanistan ve Türkiye'de düzenlenmişti.
Daha önce bu şampiyonada madalya kazanan 11 atletin de yer aldığı kafiledeki isimler ve yarışacakları branşlar şu şekilde:
ERKEKLER
60 metre: Ertan Özkan, Yiğitcan Hekimoğlu
400 metre: Batuhan Altıntaş, Mehmet Güzel
800 metre: Sercan Basım, Hasan Basri Güdük
1500 metre: Süleyman Bekmezci, Ömer Oti
3000 metre: Turgay Bayram
60m engelli: Batuhan Eruygun, Mehmet Güneş
Yüksek atlama: Alperen Acet, Metin Doğu
Uzun atlama: Kaan Şencan
Sırıkla atlama: Ümit Sungur
Gülle atma: Murat Gündüz
Üç adım atlama: Necati Er, Can Özüpek
4400 metre: Batuhan Altıntaş, Mehmet Güzel, Fahri Arsoy, Mahsum Korkmaz, Akın Özyürek, Enis Ünsal
KADINLAR
60 metre: Nimet Karakuş, Melike Malkoç
800 metre: Damla Çelik
1500 metre: Emine Hatun Tuna
3000 metre: Tuğba Güvenç
60 metre engelli: Özge Soylu, Beyza Tilki
Uzun atlama: Cemre Bitgin, Ecem Çalağan
Üç adım atlama: Cemre Bitgin, Beyza Tilki
Gülle atma: Emel Dereli, Sare Bostancı
Sırıkla atlama: Buse Arıkazan, Büşra Pekşirin