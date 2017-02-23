Mustafa Denizli: Hedefi yakalayacağız

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Bu hafta taraftarla heyecan verici bir buluşma olacak" dedi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli bu hafta kendi sahalarında oynayacakları Ümraniyespor maçıyla ilk kez taraftarlarla bir arada olacaklarını söyleyerek “Bu benim için son derece önemli ve heyecan verici bir buluşma olacak” dedi.

Hanefi Demirkol Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen teknik direktörü Mustafa Denizli, bu haftaki Ümraniyespor maçı hazırlarının sürdüğünü belirtti.

‘HEDEFİ YAKALAYACAĞIZ’

Taraftarların kendilerinden galibiyet beklediğini ifade eden Denizli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Taraftarımız bu hafta stattan mutlu bir şekilde ayrılmak istiyor. İlk maçımızı deplasmanda Elazığspor ile oynadık. Tahminimin biraz gerisinde bir görüntü verdik. O görüntüye rağmen bir puanla lige bir başlangıç yaptık. Bu hafta Ümraniyespor maçıyla, taraftarımızla ilk kez birlikte oluyoruz. Bu benim için son derece önemli ve heyecan verici bir buluşma olacak. Buraya ne için geldiğimi biliyorum. Ne için bu göreve davet edildiğimi biliyorum. Hiçbir koşul gözetmeksizin bu çalışmayı beynim ve yüreğimle hissettiğim için bu birliktelik başladı. Önümüzde bir yol haritamız var. Bu yol haritasında benim beklentilerim, şehrin, taraftarın, takımımın beklentileri var. Bunları öyle ya da böyle gerçekleştireceğiz. Bu 13 haftalık süreçte belki puan kayıpları da olacak ama bu kayıpların hiçbiri bizi hedefimizden şaşırtmayacak. Bir hedef için buraya geldim ve yılın sonunda hepimiz bu hedefi yakalayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

Takımın çalışmalarından memnun olduğunu belirten Mustafa Denizli, “Bizim parolamız her gün daha iyisi. Bu hafta takımımın başında olacağım. Stada taraftarımızla buluşmak için takımımızla birlikte çıkacağım. Mazeret üretmek bizim çalışmalarımızda olmaz” dedi.

‘EN ÖNEMLİ ÇALIŞMA EN SON ÇALIŞMADIR’

Teknik direktörlük ve futbolculuk yaşamında birçok şampiyonluklar yaşadığını söyleyen Denizli, “Geriye dönüp baktığım zaman; mutlu olabileceğim bir tablo var. Bunun içerisinde lig şampiyonlukları, kupa şampiyonlukları, turnuva şampiyonlukları, Avrupa’da hem kulüp hem milli takım olarak ülkemiz için yaptığımız iyi çalışmalar olduğunu söylüyoruz ama en önemli çalışma, benim için en son çalışmadır. Eskişehir’de bunu yaşamak birinci arzum” diye konuştu.

Zor bir ligde olduklarını ifade eden Mustafa Denizli, “Birbirinden değerli rakiplerimiz var. Eskişehir taraftarı iyi bir takım, kabullenmeyen bir takım, başarıya ve iyi futbola odaklanan bir takım izleyecek” dedi.

Kendisinden önceki teknik direktör Alpay Özalan’e teşekkür eden Mustafa Denizli, “Buraya geldik, enkazla karşılaştık diye bir durum söz konusu değil. Hocamız bize sağlıklı bir takım bırakmış. Kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.