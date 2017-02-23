Obradovic son çeyrekteki enerjiyi dile getirdi

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Olympiakos galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın Başantrenörü Zeljko Obradovic, Olympiakos karşısında çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi ve 4. çeyrekteki enrejilerine ve oyuna dikkat çekti.

Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren Obradovic, “Çok fazla inişli çıkışlı bir maç oldu. Rakip takım maça 7-0'lık seri ile başladı. Maça çok tembel başladık ve kötü kararlar aldık. 2 çeyrekte daha iyiydik çünkü savunmamızı toparladık. Üçüncü çeyrekte de hücum açısından çok tembeldik. Rakibimize asistler yaptık. Hem hücum, hem de savunma açısından tamamen oynamayı bırakmış gibiydik. Basketbol maçında son saniyelerde hücumda sayı üretebilirsiniz. Oyuncularımla şunu konuştuk: Savaşmaya devam edin, daha henüz bitmedi, çok fazla büyük değişiklikler yapmayın, aynı şekilde oynayın. Son çeyrekte çok farklı bir enerji ile oynadık. Yaklaşım ve isteğimiz de çok farklıydı bu şekilde maçı kazandık. İçimizden gelen enerji var ama daha da önemlisi taraftarların enerjisiydi. Onların bize olan güveninden dolayı inanılmaz mutluyum. Müthiş bir gece daha yaşattılar, çok teşekkür ediyorum” dedi.

Maçla ilgili önemli noktalara da değinen Obradovic, “Olympiakos'tan 9 tane fazla sayımız oldu. 7 tane de serbest atışımız fazlaydı. En önemli avantajlardan biri ribauntları domine etmekti. İlk çeyrekte 1, maç. sonunda 6 ribaunt aldılar . Top çalma ve kaybı konusunda da biz avantajlıydık. Bundan dolayı da daha fazla şut kullandık. Kötü atışlarımız oldu. Eğer bir takım iyi olduğunu düşünüyorsa ne yaparsa yapsın kazanmanın bir şekilde yolunu bulması gerekiyor. Basketbol maçı, bazı günler çok iyisinizdir, bazı günler sorunlarınız olur, şut atamazsınız. Olympiakos iyi takım çünkü her maçta nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Çok önemli bir galibiyet. Bu şekilde oynadığımız sürece mutlu olacağım, tabi ki şutları daha iyi değerlendirmeliyiz. Burada en önemli anahtar, topu çemberden geçirmek” diye konuştu.

Taraftarların desteği ile ilgili soru üzerine Obradovic, “Bu çok inanılmaz. Oyuncularla hep bunu konuştuk. Kaç gün önceden biletlerin tükendiğini, bu bize ne kadar güvendiklerin göstergesi. Soyunma odasında son sözüm buydu, ne olursa olsun yüzde yüzümü vermeliyiz. Bu insanlar bu forma için bunu yapmalıyız” dedi.