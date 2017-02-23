Olcay Şahan Trabzonspor’un ağabeyi

Devre arasında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a gelip önemli katkı sağlayan Olcay Şahan, takımın genç oyuncularına ağabeylik yapıyor.

Beşiktaş’ta geçirdiği 5 sezonun ardından devre arasında Trabzonspor’a gelen Olcay Şahan, bordo-mavili takımın hücum bölgesinde yaşadığı zenginliğin en önemli isimlerinden biri oldu. 1 gol ve 2 asistle hücum bölgesinin değişmez isimlerinden biri olan tecrübeli oyuncu, bordo-mavili takımın ligde oynadığı son 5 maçın tamamında forma giydi. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın, saha içinde ve saha dışında tecrübesinden yararlandığı Olcay Şahan, bordo-mavili takımın genç oyuncularına ağabeylik yapıyor. İdmanlarda ve boş vakitlerde genç oyuncularla bir araya gelerek sohbet eden ve onlara tecrübelerini aktaran Olcay Şahan, takımın genç yetenekleri Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür ile yakından ilgileniyor.