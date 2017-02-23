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26 Şubat 2017 16:00
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Osmanlıspor – Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Olympiakos karşısında avantajlı bir skor alan Osmanlıspor, Ankara'da turu atlamak istiyor.
08:4423 Şubat 2017
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Osmanlıspor – Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda

Mor-sarılılar son 32 turunda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Olympiakos ile bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya geliyor. Maç Tivibuspor 2’den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi AMKSPOR canlı anlatım servisi farkıyla da takip edebilirsiniz.

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tarih yazmaya hazırlanıyor. Mor-sarılılar son 32 turunda geçen hafta Yunanistan'da deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Olympiakos ile karşılaşıyor. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak maçı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad yönetecek. Konuk ekipte ilk maçta kırmızı kart gören savunmadan Bruno Viana bu mücadelede görev yapamayacak.

Temsilcimiz Osmanlıspor bu sezon muhteşem bir grafik çizdiği UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında hiç kaybetmedi. Başkent temsilcisi, Osmanlı Stadı'ndaki altı karşılaşmada beş galibiyet, bir beraberlik alırken kalesinde sadece bir gol gördü. Türkiye'de daha önce oynadığı iki maçı da kaybeden Olympiakos ise bu sezon Avrupa'da dış sahada iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgiyle inişli çıkışlı bir grafik çizdi.

Muhtemel 11’ler

Osmanlıspor: Karce, Vrsajevic, Prochazka, Tiago Pinto, Luis Carlos, Musa, Bifouma, N’diaye, Regattin, Webo

Olympiakos: Leali, Figueiras, Boita, Da Costa, Cissokho, Andre Martins, Retsos, Seba, Fortounis, Androutsos, Cardozo

Etiketler
Hangi kanalda olympiakos Osmanlıspor saat kaçta uefa
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