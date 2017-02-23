Psikolojik olarak bitmiş

Lemi ÇELİK yazdı...

Fenerbahçe, Krasnodar maçına çok doğru bir kadro ile çıktı fakat oyunun başında yediği golle tüm planlar altüst oldu. Sarı-lacivertlilerin turu geçmesini sağlayacak tüm avantajlar, basit bir hata sonrasında yenilen bu golle kayboldu. İç saha avantajı ve galip gelme coşkusu tamamıyla bitti.

Somut nedenlere gelecek olursak:

1- Kurulan kadrodaki futbolcular birbiriyle uyumlu değil. Bireysel performans olarak çok iyi olsalar bile bunu takım performansa ile birleştirip sonuca taşıyamıyorlar.

2- Lens, Alper ve Volkan Şen gibi aynı tip oyuncu sayısı çok fazla. Sadece çalım atma özellikleri süper ama kısmen Lens hariç asist noktasında yetersizler.

3- Orta sahadaki oyuncularının defansif yönü çok güçlü ama hücuma katkıları da bir o kadar az. Şampiyonluğa ya da büyük hedeflere oynayan takımlarda forma giyen oyuncular daha üretken olmak zorunda yoksa sonucu değiştirmekte zorlanırsınız.

4- Bir takımın en güçlü bölgesi defansı ise bu takım nasıl şampiyonluğa oynar ve Avrupa'da başarılı olabilir?

5- Fenerbahçe'de ilk defa yönetim dağılmış, hoca bir an önce emekli olup evine dönmek istiyor. Ve sporcular ligdeki çöküntüden sonra psikolojik olarak bitik gözüküyor.

Bu şartlarda Fenerbahçe çok zor başarılı olurdu, nitekim de ligden sonra Avrupa defterini de çok erken kapatmak zorunda kaldı.