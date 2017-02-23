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25 Şubat 2017 15:00
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Saffet Susic de koşuya katıldı

Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile karışılacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü.
18:3923 Şubat 2017
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Saffet Susic de koşuya katıldı

Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor maçına hazırlanıyor. Ligde son iki haftayı 4 puanla kapatan Aytemiz Alanyaspor, ligin 22. haftasında Bahçeşehir Okulları Arena’da cumartesi Adanaspor’u ağırlayacak.

Hazırlıklarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri’nde sürdüren turuncu yeşilliler antrenmana düz koşu ile başladı. Koşuya teknik direktör Safet Susic de katıldı.

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular top kampa çalışması yaptı. İdmanın ikinci bölümünde ise çift kale maçta Adanaspor maçının taktik çalışması gerçekleştiren takım idmanı tamamladı.

Sakatlıktan yeni kurtulan Cenk Ahmet, takımdan ayrı idman yaparken Alanyaspor’da hazırlıklar 24 Şubat Cuma günü 17.00’de yapılacak antrenmanla tamamlanacak.

Etiketler
adanaspor Aytemiz Alanyaspor spor toto süper lig
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