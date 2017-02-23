Simovic’ten Galatasaray’a sitem

Galatasaray'ın efsane kalecisi Simovic, SÖZCÜ'ye konuştu. 'Futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'dan hep teklif bekledim' diyen Simovic, beklemeyi bıraktığını söyledi.

Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinde oynarsa 27 yıllık rekoru tarihe gömecek. Galatasaray'da 188 maça ulaşacak Uruguaylı kaleci, kulübün en çok oynayan yabancı futbolcusu olacak. Bu rekoru elinde tutan Zoran Simovic, SÖZCÜ'den Mesut Yıldırım’ın sorularını yanıtladı. Rekorunu Muslera'nın kıracak olmasından gururlu olduğunu söyleyen Simovic, “Kendisi süper bir insan. Bende kıskançlık yok. Galatasaray'a gençken geldi. Ben 30 yaşındaydım geldiğimde. Muslera daha çok oynayacak ve güzel işler yapacak. Aslında kariyeri yeni başlıyor. Ben 6 sene oynadım” dedi.

Muslera`dan Simovic`e mesaj var Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Zoran Simoviç'in rekorunun kolay kırılacak bir rekor olmadığını belirterek, “Üzgünüm fakat rekorlar kırılmak içindir. Ben de bu rekorları kırma yolunda emin adımlarla yürüyorum” dedi. İlgili Haberi Oku

KALEDE SIKINTI YOK

“Son 20 senede kalemizde sıkıntı olmadı” diyen Karadağlı eski file bekçisi, “Benden sonra Hayrettin, Fridel, Mondragon, Taffarel ve Muslera gibi yetenekler geldi. Hepsi birbirinden kaliteli, insan olarak karakterliydi. Galatasaray'daki bu ağır yükün altından kalktılar. Formayı layıkıyla taşıdılar” yorumunu yaptı. Simovic, bir konuda ise oldukça hassas. 62 yaşındaki Simovic, “Ben futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'dan teklif bekledim. Ama umduğum teklif hiç gelmedi. Herkes kendi adamını getirdi. O yüzden olmadı. Hep bekledim. Çok istedim. Sonra beklemeyi bıraktım” diye konuştu.