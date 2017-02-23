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Son dakika: Volkan Demirel 6 hafta yok

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son Krasnodar maçının ikinci yarısında sakatlanarak sahayı terk eden Volkan Demirel, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
15:1923 Şubat 2017
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Son dakika: Volkan Demirel 6 hafta yok

UEFA Avrupa Ligi’ndeki Fenerbahçe – Krasnodar maçında sakatlanan Volkan Demirel’in sahalardan 6 hafta uzak kalacağı açıklandı.

Fenerbahçe’nin Rus temsilcisi ile 1-1 berabere kalması sonucunda elenmesinin yanı sıra, kaptandan gelen haber teknik heyetin canını sıktı. Tecrübeli kalecinin sağ arka üst adele grubunda 3. derecede yırtık olduğu belirlendi

Arka adalesinden sakatlık yaşayan tecrübeli file bekçisine yapılan tetkikler sonucunda Volkan’ın sahalara dönüş sürecinin 2 ay kadar bir süreyi kapsayabileceği belirtildi.

Deneyimli kalecinin yokuğunda kaleyi Fabiano’nun devralması bekleniyor.

Etiketler
Fenerbahçe Krasnodar sakatlık volkan demirel
Son güncelleme: 16:17 | 23.02.2017
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