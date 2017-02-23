Talisca: Hayatımın en iyi sezonunu geçiriyorum

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Hapoel Beer-Sheva galibiyeti sonrasında görüşlerini belirtti. Siyah-beyazlıların hücumdaki etkili oyuncusu, en iyi sezonunu geçirdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;
“İki tane güzel maç oynadık. İkisini de hak ederek kazandık. Buradaki maçta hatalarımız nedeniyle daha çok zorlandık. Sanırım hayatımın en iyi sezonunu geçiriyorum. Hocamızın dediklerini yapmaya çalışıyorum. Ligde goller attım ama Avrupa’da henüz atamadım.
Turu geçtik ama kiminle oynayacağımızı henüz bilmiyoruz. Zorlu rakipler var ama biz kendi oyunumuzu oynayıp turu geçmeye çalışacağız.”