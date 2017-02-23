Trabzonspor 7 yıllık hasreti dindirmek istiyor

Trabzonspor, 7 yıldır deplasmanda yenemediği Atiker Konyaspor karşısında dış sahadaki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında Konya’da süren 7 yıllık galibiyet özlemini sonlandırarak, dış sahada yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, dış sahada Bursaspor’u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor’u 1-0’lık skorlarla yenerek deplasmanda 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavililer 25 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor karşısında Konya’da süren 7 yıllık galibiyet özlemine sonlandırmak isterken, dış sahada yakaladığı galibiyet serisini ise sürdürmeyi hedefliyor.

Son galibiyet 2010’da

Trabzonspor, rakibi Atiker Konyaspor’u deplasmanda en son 2010-11 sezonunda 1 Kasım 2010’da 2-1’lik skorla mağlup etti. 2011-2012 ve 2012-2013 sezonunda iki takım arasında, Torku Konyaspor bir alt ligde olduğu için maç yapılmadı. 2013-2014 sezonunda Konya’da oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, Konyaspor evinde bordo-mavilileri 2014-15 sezonunda 1-0 ve 2015-16 sezonunda ise 2-0 mağlup etti.