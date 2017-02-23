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Ümraniyespor, Olimpiyat yolcusu!

PTT 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Ümraniyespor - Giresunspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
18:1723 Şubat 2017
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Ümraniyespor, Olimpiyat yolcusu!

Ümraniyespor, Şehir Stadı’nın zeminin yoğun kar yağışı sonrası bozulmasıyla son iç saha maçlarını Olimpiyat Stadı’nda oynamıştı. Ligin 23. haftasında evinde Giresunspor'u ağırlayacak olan Ümraniyepor, karşılaşmayı Şehir Stadı’nda oynamak istiyordu.

Konuya ilişkin Giresunspor cephesinden yapılan açıklamada maçın Ümraniye'de değil Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı açıklandı.

Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu, 5 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Ümraniyespor maçının Olimpiyat Stadı’nda oynanmasına karar verdi” dedi.

Etiketler
atatürk olimpiyat stadı giresunspor tff 1.lig Ümraniyespor
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