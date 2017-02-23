‘Yine aynı film: Her şey para değil’

Devrim DEMİREL yazdı...

Dünyanın en popüler sporlarından futbol ile basketbolu kıyaslamak genelde doğru fikir vermez. Veriler ve getiriler çok farklılık gösterir ve yanıltıcı olabilir. Bu konuda en basit ve açıklayıcı örnek; kıtasal veya ulusal seviyede tanınan futbol takımlarının, itibarı dünya çapında olan takımlar ile asla baş edemeyeceği gerçeğidir. Ne yaparsan yap o elitlerin seviyesine asla ulaşamazsın. Yani ne kadar zenginsen o kadar güçlüsündür.

Bazen araya girersin ama kalıcı olamazsın. Türkiye'deki kulüp yöneticilerinin ağzında yıllardır sakız olan “Dünya kulübü olacağız” söylemi, bu yüzden bir ütopyadan veya günü kurtarmaya yönelik yalandan ibarettir. ‘Takım olmak' vurgusu futbolun da basketbolun da başarı için olmazsa olmazıdır ama iki branşı ayıran en temel özellik paradır… Çünkü basketbolda para, asla her şey değildir. Örnek mi? Banvit… 3 milyon dolarla kupayı kazandılar. Toplam bütçeleri 70 milyon doları geçen 4 EuroLig takımımız ise onları izledi! Basketbolda doğru organizasyon ve az parayla neler yapılabileceğini bir kez daha kanıtladı Bandırma takımı. Tıpkı Ufuk Sarıca'nın 2014 ve 2015'teki Karşıyaka'sı gibi…

EuroLig'in en az bütçeli üç takımından ikisi, bugün play-off'a göz kırpıyor. Baskonia 7, Kızılyıldız ise 4 milyon dolarla ayakta durup ders veriyor. Abartılı rakamların döndüğü ABD'ye, NBA'e de bakalım… Aynı… Forbes'un 2016 verilerine göre New York Knicks ‘dünyanın en değerli takımı' unvanına sahip: 3 milyar dolar. Ama topu topu 2 şampiyonlukları var ve sonuncusu 1973'te… 2.7 milyar dolar değere sahip LA Lakers, 2010'dan; 2.3 milyar dolarlık Chicago Bulls da 1998'den berişampiyonluk göremiyor. Bize de Banvit'i alkışlamak düşüyor…