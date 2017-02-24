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27 Şubat 2017 20:00
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Aboubakar: Derbi öncesi özgüvenimiz yükseldi

Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
00:1524 Şubat 2017
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Aboubakar: “En büyük hayalim şampiyonluk” paylaşan: Sozcu

Beşiktaş’ın yıldızı Aboubakar, Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Aboubakar, “Önemli olan turu geçmekti. İki maçın toplamında turu geçmeye yetecek skoru aldık. Derbi öncesi özgüvenimiz de yükseldi” dedi.

Kamerun’lu futbolcu, attığı golün hatırlatılması üzerine, “Gol goldür. Her gol sizin özgüveninizi yükseltir” ifadesini kullandı.

Aboubakar, Kamerun ile birlikte Afrika Kupası şampiyonluğu yaşamasıyla ilgili de “Kamerun’la takım halinde şampiyonluk yaşamak bizim için büyük bir gururdu. Umarım orada yakaladığım enerjiyi Beşiktaş’ta da devam ettiririm” açıklamasını yaptı.

Etiketler
beşiktaş uefa avrupa ligi Vincent Aboubakar
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