Aboubakar: Derbi öncesi özgüvenimiz yükseldi

Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın yıldızı Aboubakar, Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Aboubakar, “Önemli olan turu geçmekti. İki maçın toplamında turu geçmeye yetecek skoru aldık. Derbi öncesi özgüvenimiz de yükseldi” dedi.

Kamerun’lu futbolcu, attığı golün hatırlatılması üzerine, “Gol goldür. Her gol sizin özgüveninizi yükseltir” ifadesini kullandı.

Aboubakar, Kamerun ile birlikte Afrika Kupası şampiyonluğu yaşamasıyla ilgili de “Kamerun’la takım halinde şampiyonluk yaşamak bizim için büyük bir gururdu. Umarım orada yakaladığım enerjiyi Beşiktaş’ta da devam ettiririm” açıklamasını yaptı.