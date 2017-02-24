Ahmet Nur Çebi: Olympiakos’u eleriz

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olympiakos'u eleyeceklerini söyledi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olympiakos eşleşmesini olumlu karşıladı. Yunan temsilcisini eleyecek güçte olduklarını söyleyen Çebi, kupada zafer ihtimali hakkında da iyimser.

TRT Spor’a bağlanan siyah-beyazlıların yöneticisi şu açıklamaları yaptı:

Hayırlı olsun. Avrupa kupalarında bir tek takımımız Beşiktaş kaldı. Bütün takımlar 16’ya galmiş hepsi Avrupa’nın güçlü takımları. Umarım sakatlık, bela yaşamayız. Olympiakos’u eleriz ümidiyle hayırlı olsun.

16 takıma baktığınız zaman Beşiktaş bunlardan daha az güçlü değil. Biz takımın planlamasını ytaprken Avrupa’da sonuna kadar gidebilmesini öngördük. Planlamayı buna göre yaptık.

ALBAYRAK’IN İÇİNE DOĞMUŞ

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, siyah-beyazlı takımın son 16 turunda Yunanistan Lig’inin güçlü takımlarından Olympiakos ile eşleşmesini, “Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. İnşallah turu geçen taraf biz oluruz” dedi.

Osmanlıspor’u eleyen Yunan ekibinin, Ankara’da oynadığı maça Beşiktaş’ın iki hocasını gönderdiklerini belirten Albayrak, “Demek ki eşleşeceğimiz içimize doğmuş” diye konuştu.