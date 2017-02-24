Ali Koç’a büyük baskı var

Camianın önemli isimleri, başarılı iş adamına “Harekete geç” diyor.

Krasnodar maçında “Ali Koç başkan, F.Bahçe şampiyon” tezahüratlarına karşılık el hareketleriyle ‘yapmayın' karşılığını veren başarılı işadamına destek artıyor. Daha önce ilk kongrede aday olacağını açıklayan Koç'a, camianın önde gelen isimlerinden, “Adaylığını basın önünde duyur. Daha fazla sorumluluk al” mesajları gidiyor. Kötü sonuçlar nedeniyle morali bozulan Ali Koç ise sessiz.

İrfan YİRMİBEŞ / SÖZCÜ

AZİZ YILDIRIM YARGITAY KARARINDAN ÖNCE BIRAKABİLİR

Futbol takımının başarısızlığı üzerine başlayan ‘yönetim istifa' tezahüratlarının ardından F.Bahçe, tarihi bir değişime doğru gidiyor. Başkan Aziz Yıldırım, Krasnodar maçı sonrası bazı yöneticilerle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Burada ‘olağanüstü kongre' fikri de gündeme geldi. Gelecek hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısında bu yönde bir karar alınabileceği bildirildi.

Aziz Yıldırım'ın yakın çevresine, “Yıpratıldım, yıprandım” dediği belirtiliyor. Yaşadığı stres ve yorucu tempo nedeniyle sağlık problemleri yaşayan Yıldırım'ın ciddi şekilde görevi bırakmayı gündemine aldığı öğrenildi. Aziz Yıldırım, daha önce Yargıtay'da aklanmasının ardından görevi bırakacağını söylemiş, kumpas duruşmasında ise “Ne söz vermişsek yapmaya hazırız. Karar çıkmadan harekete geçebiliriz” demişti.

Aziz Yıldırım`dan Ali Koç`a kongre mesajı Avrupa'ya vedanın ardından F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticilere, olağanüstü kongreye gideceğini söyledi. İlgili Haberi Oku