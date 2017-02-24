Antalyaspor’da hedef galibiyet

Spor Toto Süper Lig'de 5'inci sırada yer alan Antalyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçından 3 puan hedefliyor.

Maçta izinli Motta, sakat Yekta forma giyemeyecek, Eto’o, Deniz, Sakıb, Zeki ise sarı kart görmesi halinde Galatasaray karşılaşmasında oynayamayacak.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Manisa’ya giden kırmızı beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, Diego, El Kabir, Sandro ve Mbilla’yı da Manisa’ya götürdü.

Hafif sakatlığı bulunan 4 futbolcunun da karşılaşmada oynayabileceği belirtildi.

İzinli Motta ile sakatlığı nedeniyle tedavi gören Yekta’nın yer almadığı Antalyaspor kafilesinde Çalımbay, genç kalecilerden Ozan’ın yerine Ahmet’i de kamp kadrosuna dahil etti.

5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Akhisar Belediyespor maçı kamp kadrosunda yer alan Eto’o, Deniz, Sakıb, Zeki, karşılaşmada sarı kart görmesi halinde sonraki hafta Galatasaray’a karşı oynayamayacak. Akhisar Belediyespor maçının kendisi açısından Galatasaray karşılaşmasından daha önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, kart sınırındaki futbolculardan ceza alma korkusu yaşamadan sahada en iyi şekilde mücadele etmelerini istedi. Rıza Çalımbay, Akhisar Belediyespor, Antalyaspor’un ideal kadrosunda revizyon düşünmüyor. Kazanan takımın kurgusunu bozmak istemeyen Çalımbay, hafif sakatlığı bulunan futbolcular hakkında kulüp doktorlarıyla görüşerek, oynamasına sakınca olmadığı bilgisi aldı.

YÖNETİM MOTTA İLE GÖRÜŞECEK

Ailevi nedenlerden dolayı izin alıp, ülkesine giden Motta hakkında Çalımbay, verdiği iznin dolduğunu yönetime bildirdi. Akhisar Belediyespor karşılaşmasının ardından hafta içinde Antalya’ya gelmesi beklenen Brezilyalı futbolcu, yönetimle görüşecek. Görüşmenin ardından yönetim Motta’ya ceza uygulanıp uygulanılmayacağını değerlendirecek.