Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a kongre mesajı

Avrupa’ya vedanın ardından F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticilere, olağanüstü kongreye gideceğini söyledi.

Avrupa Ligi'ne veda edilmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Krasnodar maçı sonrasında yöneticilerle bir değerlendirme toplantısı yaptı. Sarı lacivertlilerin 1 numarası, önümüzdeki hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısında olağanüstü kongreye gitme kararı alabileceğini söyledi. Yıldırım, yöneticilere, “Yoruldum artık. Yapılacak kongrede aday olmayacağım” şeklinde konuştu.

Sercan HAMZAOĞLU / AMK

Krasnodar beraberliğinin ardından moralinin altüst olduğunu yöneticilere söyleyen Yıldırım, “Zamanımızdan, ailemizden fedakârlık yapıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Taraftar gelsin dendi ama değişen bir şey olmadı. Bunu hak etmiyoruz” ifadelerini kullandı. Camianın önge gelenlerinin ise Ali Koç'a, “Kongre kararı alınması gündemde. Adaylığını açıkla” dediği kaydedildi.

Yapılacak ilk kongrede aday olacağını duyuran Ali Koç, camianın önde gelen isimlerine, “Bu zor durumda herkes gibi ben de üzerime düşeni yapacağım. Göreve hazırım” şeklinde konuştu. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarların, Krasnodar maçı sonrasında büyük ilgi gösterdiği Koç, “Moralim çok bozuk” ifadelerini kullanmış ve tribündeki ‘yönetim istifa' tezahüratlarını susturmaya çalışmıştı.

“YILDIRIM YİNE ADAY OLUR”

Kanarya’nın eski yöneticisi Hulusi Belgü, Aziz Yıldırım'ın kongre kararı alarak yeniden başkan adayı olacağını düşündüğünü söyledi. Belgü, “Krasnodar maçından sonra taraftarın ilgisi düşecek ve protesto sesleri de azalmış olacak. Yıldırım'ın istifa edeceğini hiç sanmıyorum. Yargıtay kararı da çıksa kongreye gidip şansını bir kez daha deneyecektir” dedi.

YIKIK DÖKÜK

Ligde havlu atılmasının ardından Avrupa'ya da veda eden Fenerbahçe'de futbolcular, büyük bir mental çöküntü yaşıyor. Moralleri oldukça bozuk olan oyuncuların ağzını bıçak açmıyor. Buna rağmen futbolcular, gözünü ligde kalan maçlara ve kupaya çevirdi. Futbolcular kendi aralarında yaptıkları toplantıda, “Acilen toparlanıp ligde galibiyet serisi yakalamalı ve Türkiye Kupası'nı almalıyız” diye konuştu.