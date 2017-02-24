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27 Şubat 2017 20:00
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Barak Bakhtar: Beşiktaş kupayı alabilir

Hapoel Beer Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhtar, "UEFA Avrupa Ligi'nde favori olarak Beşiktaş'ı görüyorum, kupayı alabilir" dedi.
00:1824 Şubat 2017
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Barak Bakhtar: Beşiktaş kupayı alabilir

Beşiktaş’a 2-1’lik skorla mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden İsrail temsilcisinde Teknik Direktör Barak Bakhtar maç sonu açıklamalarda bulundu.

İsrailli çalıştırıcı, “1-1 skorla gelmiş olsaydık buraya belki kazanabilirdik ama maalesef olmadı. Kura çekildikten sonra çok zor bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Biz kadro olarak elimizden geleni yaptık ve en iyi verimi almaya çalıştık. Yanlış kadroyla çıkmadık, kim maçı kazanmak istediyse onu da kadroya aldık. UEFA Avrupa Ligi’nde favori olarak Beşiktaş’ı görüyorum, kupayı alabilir” diye konuştu.

Etiketler
Barak Bakhtar beşiktaş Hapoel Beer-Sheva uefa avrupa ligi
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