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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
26 Şubat 2017 16:00
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Başakşehir, Mossoro ve Napoleoni ile sözleşme uzattı

Medipol Başakşehir, Mossoro ile 2, Napoleoni ile de 1 yıl sözleşme uzattı.
13:5724 Şubat 2017
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Başakşehir, Mossoro ve Napoleoni ile sözleşme uzattı

Ligde başarılı bir periyot çizen Başakşehir, iç transferde de oyuncularıyla sözleşmelerini yeniliyor. Başakşehir, Brezilyalı futbolcusu Mossoro ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Mossora bu hafta basın mensuplarına yaptığı açıklamada yönetimle sözleşme konusunda görüşme halinde olduğunu söylemişti.

2014 yılından beri turuncu-lacivertli formayı giyen 33 yaşındaki başarılı futbolcu 96 karşılaşmaya çıktı. Mossoro bu maçlarda 11 gol atarken, 18 de asist yaptı.

Öte yandan Medipol Başakşehir, İtalyan Stefano Napoleoni'nin de sözleşmesinde 1 yıl uzattı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde takıma katılan Napoleoni, 26 karşılaşmada 7 gol kaydetti

Etiketler
Başakşehir Mossoro Napoleoni spor toto süper lig
Son güncelleme: 16:20 | 24.02.2017
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