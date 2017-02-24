Beşiktaş taraftarından Samsunspor’a destek

Samsun Beşiktaş Taraftar Grubu, TFF 1. Lig'de kümede kalma yarışı yapan ve maddi sıkıntılar yaşayan Samsunspor'a destek amaçlı 220 adet kırmızı-beyazlı forma satın aldı.

Samsunlu Beşiktaş taraftarları 220 adet forma alarak Samsunspor'a destek oldu.

Samsun Beşiktaş Taraftar Grubu üyeleri, kırmızı-beyazlıların idmanını ziyaret ederek daha önceden söz verdikleri 220 adet formayı teslim aldı. Beşiktaşlı taraftarlar aynı idman öncesinde Samsunsporlu taraftarlara tatlı ikram etti. Beşiktaşlılar ayrıca antrenmanda “Birisi Aşkımız Diğeri Sevdamız” yazılı siyah-beyaz ve kırmızı-beyaz pankart açtı. Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, destekleri için Beşiktaşlı taraftarlara teşekkür etti.

Beşiktaşlılar adına konuşan Hasan Akkuş, “Biz Samsun'da oluşan 50-60 kişilik bir Beşiktaş grubuyuz. Bizim, Samsunlu olup da Samsun'un ekmeğini yeyip aynı zamanda Beşiktaş'a gönül verdiğimiz için şehrimizin takımına da destek vermek istedik. Ondan dolayı forma kampanyasına katkı vermek için 220 adet forma aldık” dedi. Grup Lideri Köksal Küçükaslan da formaları Çocuk Esirgeme Kurumu ve LÖSAM'a bağışlayacaklarını söyledi.

Başiktaşlılar ve Samsunspor takımı ikramların ardından toplu fotoğraf çektirdi.