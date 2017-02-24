Beşiktaş’ın rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer Sheva’yı geçerek son 16 turuna kalan temsilcimiz Beşiktaş’ın bu etaptaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlı takım Olympiakos ile eşleşti Başlama saati 15:00 olan kura çekimlerini AMKSPOR farkıyla anbean aktardık.
Son 32 turunda diğer bir temsilcimiz Osmanlıspor’u sahasında 3-0 yenerek eleyen Yunan temsilcisi, bu sefer Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Mücadelenin ilk ayak karşılaşmaları 9 Mart Perşembe günü, rövanş karşılaşmaları ise 16 Mart Perşembe günü oynanacak.
Kara Kartal ilk maçı deplasmanda oynayacak. Son sözü ise Beşiktaş Vodafone Arena’da söyleyecek.
UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri:
Celta Vigo – Krasnodar
Apoel – Anderlecht
Schalke – B.Mönchengladbach
Lyon – Roma
Rostov – Manchester United
Olympiakos – BEŞİKTAŞ
Kopenhag – Ajax
Gent – Genk