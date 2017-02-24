Beşiktaş’ın rakibi belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı eleyerek son 16'ya kalan siyah-beyazlı takım, gözünü çeyrek finale dikti. Son 8 önündeki tek engel ise Yunan temsilcisi Olympiakos!

UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer Sheva’yı geçerek son 16 turuna kalan temsilcimiz Beşiktaş’ın bu etaptaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlı takım Olympiakos ile eşleşti Başlama saati 15:00 olan kura çekimlerini AMKSPOR farkıyla anbean aktardık.

Son 32 turunda diğer bir temsilcimiz Osmanlıspor’u sahasında 3-0 yenerek eleyen Yunan temsilcisi, bu sefer Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Mücadelenin ilk ayak karşılaşmaları 9 Mart Perşembe günü, rövanş karşılaşmaları ise 16 Mart Perşembe günü oynanacak.

Kara Kartal ilk maçı deplasmanda oynayacak. Son sözü ise Beşiktaş Vodafone Arena’da söyleyecek.

Ahmet Nur Çebi: Olympiakos`u eleriz Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olympiakos'u eleyeceklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri:

Celta Vigo – Krasnodar

Apoel – Anderlecht

Schalke – B.Mönchengladbach

Lyon – Roma

Rostov – Manchester United

Olympiakos – BEŞİKTAŞ

Kopenhag – Ajax

Gent – Genk

Beşiktaş`ın rakibi Olympiakos`u tanıyalım... UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan tek temsilcimiz olan Beşiktaş, son 32 turunda Osmanlıspor'u 0-0 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Yunan ekibi Olympiakos'la eşleşti. İlgili Haberi Oku