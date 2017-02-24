Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva'yı elen Beşiktaş, son 16 takım arasına kaldı. Siyah-beyazlıların rakibi bugün TSİ 15:00'da belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ve Osmanlıspor’un elenmesinin ardından tek temsilcimizle devam ediyoruz. Hapoel Beer-Sheva engelini geçen siyah-beyazlılar, Son 16’daki rakibini bekliyor.

Seri başı kuralının olmadığı ve aynı ülke takımlarının da eşleşebileceği kurada Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri şöyle;

Kopenhag, Gent, Manchester United, Krasnodar, Schalke 04, Olympiakos, Ajax, APOEL, Roma, Anderlecht, Mönchengladbach, Genk, Lyon, Rostov, (Shakhtar Donetsk ve Celta Vigo)

Beşiktaş 2-1 Hapoel Beer-Sheva / Maç Özeti Süper Lig'in lideri Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Siyah-beyazlılar ilk maçta 3-1 yendiği Hapoel Beer-Sheva'yı sahasında 2-1 yenerek son 16 takım arasına adını yazdırdı. Beşiktaş, Avrupa'da yoluna devam eden tek temsilcimiz... İlgili Haberi Oku