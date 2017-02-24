Beşiktaş’ın önü açık

İlk maçtaki 3-1'lik skorun avantajı ve yaklaşan Galatasaray derbisi nedeniyle Şenol Güneş kadroda sınırlı da olsa bir rotasyona gitti. Atiba ile Oğuzhan olmayınca haliyle oyun değişti. Normal düzende ileriye topu taşıma görevini genellikle Oğuzhan üstlenirdi Onun yokluğunda iki alternatif denedi Beşiktaş.

Birincisi Gökhan İnler'in uzun pasları, ikincisinde de Talisca'nın daha sık geriye gelip top dağıtması. Brezilyalı oyuncu önceki maçlardaki gibi sadece forvet arkası pozisyonunda değil daha geniş bir alanda oynadı. Bu sefer pas isabet yüzdesi de iyiydi. Gökhan ve Talisca'nın Babel ve Quaresma'ya aktardığı toplarla siyah-beyazlılar alışıldık kısa pas oyunuyla değil de hızlı sprintlerle rakip kaleye inmeyi denedi. Nitekim gol de böyle gelişen bir atak sonrasında geldi. Golle beraber sürpriz riskinin azalması, Hapool Beer-Sheva'nı motivasyonunu kaybetmesiylemaçın geri kalanında tempo düştü.

YIPRANMADAN TURLADI

Form yakaladığında önemli bir silah olan Aboubakar sadece klas gol vuruşuyla değil, ceza sahası içindeki hareketli oyunuyla da göz doldurdu. Şenol Güneş bir süre şans vermediği Gökhan İnler'i son 2 maçta kullandı. Farklı meziyetlere sahip tecrübeli futbolcu Beşiktaş'ın oyununa derinlik katıyor. Değişik bir taktiği uzun süre deneme fırsatı bulamadılar ama Beşiktaş'ın herhangi bir fiziksel veya mental yıpranma yaşamadan turu atlaması önemliydi.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz çok şanssız bir kura çekmezse çeyrek final hatta yarı final hiç sürpriz olmaz. Bundan sonra kritik olan kadronun dengeli kullanılması için iyi bir planlama yapılması. Son 3 sezonda yoğun maç trafiğinde bu konuda önemli bir tecrübe kazanıldı.