Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
27 Şubat 2017 20:00
GALATASARAY
vs
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş’ta Caner Erkin antrenmana katılmadı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına ara vermeden başladı. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
14:0724 Şubat 2017
0
Beşiktaş’ta Caner Erkin antrenmana katılmadı

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı… Antrenmana bireysel programına devam eden Caner Erkin katılmadı. Matej Mitrovic ve Adriano Correia ise takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması ve dar alanda kontrol pas oyun çalışması sonrası minik kale maç yapıldı. Antrenman duran top çalışması ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını 25 Şubat Cumartesi günü saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Etiketler
beşiktaş galatasaray spor toto süper lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER