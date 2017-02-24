Best Balıkesir Tofaş sınavında

Best Balıkesir, Spor Toto Basketbol Ligi'nin 19. haftasında evinde Tofaş'ı ağırlayacak.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde 3 galibiyetle düşme hattında yer alan Best Balıkesir, 8 galibiyetle play off potasına girmeye çalışan Tofaş’ı konuk edecek. Balıkesir Yeni Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 18.00’de başlayacak.

Best Balıkesir’in 10 gün önce Barcelona Lassa’dan kadrosuna kattığı ABD’li pivot Joey Dosey de ilk kez forma giyecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 10 ve 15 TL olarak açıklandı. Öte yandan Best Balıkesir taraftarları Tofaş maçı öncesi son antrenmanı ziyaret ederek Antrenör Hakan Demir ve oyunculara baklava ikram etti.